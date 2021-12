Scuola | Giannelli presidi | ' Ffp2 in tutti gli istituti prima del rientro | il tempo c' è'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Adottare mascherinenelle scuole significa prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabiledel, il 7 o 10 gennaio". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloed aggiunge: "C'è tutto ilche si torni aper far sì che la struttura commissariale distribuiscaingliscolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza. Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l'altro intralcerebbe il sistema". E l'idea di distribuire tamponi gratuiti come in altri paesi? "Fermo ...