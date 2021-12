Scala | positivi nel coro voci bianche | annullato spettacolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo che diversi componenti deldidel teatro allasono risultatial Covid, il teatro ha deciso di cancellare loper i bambini Lalla e Skali e…Il mostro Mangianeve in programma oggi alle 18 “a tutela del pubblico e dei suoi lavoratori”. Una decisione presa anche in considerazione dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni. Chi ha acquistato il biglietto online, riceverà automaticamente il rimborso sulla carta che ha usato per comperarli, mentre per chi li ha presi in biglietteria il rimborso potrà essere richiesto scrivendo un’email a rimborsi@fondazionela.it con in allegato copia del biglietto e le proprie coordinate bancarie per il bonifico. La decisione è stata presa “in considerazione degli ultimi dati ...