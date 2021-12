“Questo è troppo”. GF vip, nuovo aereo per Miriana Trevisan. Biagio D’Anelli perde la testa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Biagio D’Anelli perde la testa, il vippone è crollato dopo l’ennesimo segnale arrivato per Miriana Trevisan. La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e nei giorni scorsi tra i due c’è stato anche un bacio a stampo. Tutto bello, se non fosse che fuori dalla casa Biagio D’Anelli ha una fidanzata. Silvana Curcio, Questo il suo nome, abita a Stoccarda, ha vinto il concorso di Miss Germania e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo. Un legame che sembra non essere vincolante per Biagio D’Anelli. Novella 2000 ha rivelato come: “Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)la, il vippone è crollato dopo l’ennesimo segnale arrivato per. La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e nei giorni scorsi tra i due c’è stato anche un bacio a stampo. Tutto bello, se non fosse che fuori dalla casaha una fidanzata. Silvana Curcio,il suo nome, abita a Stoccarda, ha vinto il concorso di Miss Germania e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo. Un legame che sembra non essere vincolante per. Novella 2000 ha rivelato come: “Il gieffino ha tuttavia spiegato ae ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con ...

