Quando inizia Don Matteo 13? La fiction rompe con la tradizione e il debutto slitta a marzo 2022

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021)Don13? Finalmente abbiamo una data didell’attesa stagione che segna l’addio (o l’arrivederci, non è ancora chiaro) di Terence Hill. Per Raoul Bova raccogliere l’eredità lasciata da Terence Hill in Don13 è un grande peso e non è per nulla semplice. Dopo aver salutato lo storico protagonista, il quale ha deciso di appendere i panni del buon parroco di Spoleto dopo ventuno anni, il suo erede era stato avvistato a ottobre sul set per girare le nuove puntate. Tornando alla sua messa in onda, Don13 salterà il consueto appuntamento a inizio anno, a gennaio, come accadeva in passato. La precedenza sarà data alla seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani, alda giovedì 13 gennaio su Rai1. La serie con Luca Argentero ...