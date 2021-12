Papa Francesco sferza la Curia e regala ai cardinali un libro anti-chiacchiericcio: «Basta favoritismi» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli auguri di Papa Francesco alla Curia nel tradizionale discorso natalizio sono ancora una volta particolarmente severi. Il Pontefice predica l’umiltà, chiede di dimenticare le “logiche mondane”; intima di scardinare le “complicità degli interessi personali”che creano divisioni”; chiede di mettere al bando “favoritismi e cordate”. Ogni anno, infatti, il Papa confessa cardinali e arcivescovi lì convenuti, accusandoli d’essere una volta mondani, un’altra malati di Alzheimer spirituali. Quindi ha esordito: “Cari fratelli e sorelle, facendo memoria della nostra lebbra; rifuggendo le logiche della mondanità che ci privano di radici e di germogli, lasciamoci evangelizzare dall’umiltà del Bambino Gesù”. Dal Papa parole durissime ai cardinali della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli auguri diallanel tradizionale discorso natalizio sono ancora una volta particolarmente severi. Il Pontefice predica l’umiltà, chiede di dimenticare le “logiche mondane”; intima di scardinare le “complicità degli interessi personali”che creano divisioni”; chiede di mettere al bando “e cordate”. Ogni anno, infatti, ilconfessae arcivescovi lì convenuti, accusandoli d’essere una volta mondani, un’altra malati di Alzheimer spirituali. Quindi ha esordito: “Cari fratelli e sorelle, facendo memoria della nostra lebbra; rifuggendo le logiche della mondanità che ci privano di radici e di germogli, lasciamoci evangelizzare dall’umiltà del Bambino Gesù”. Dalparole durissime aidella ...

Advertising

Corriere : Papa Francesco interrompe l’udienza settimanale per rispondere al telefono - fattoquotidiano : Papa Francesco: “Aumentano le spese militari e diminuiscono quelle per l’educazione. Chi governa inverta questo rap… - lapoelkann_ : Vi ho parlato di lui più volte: per 43 anni, ogni giorno, ha aiutato gli ultimi. Tutti senza distinzione. Papa Fran… - LeylaMonanni81 : RT @simonaercolani: L'ho letto su Sorrisi: “Stories of a generation”: per Natale diamo la parola a Papa Francesco - LeonardiAmalia : RT @lapoelkann_: Vi ho parlato di lui più volte: per 43 anni, ogni giorno, ha aiutato gli ultimi. Tutti senza distinzione. Papa Francesco l… -