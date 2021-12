Omicron, in Liguria raggiunge il 14% dei contagi totali: sei casi potenziali, tre da viaggio. I dati Gimbe: positivi aumentati del 42% in 7 giorni (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante dietro il 30% dei contagi. Due settimane fa era stata stimata intorno allo 0,2%. E presto sarà prevalente ovunque Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante dietro il 30% dei. Due settimane fa era stata stimata intorno allo 0,2%. E presto sarà prevalente ovunque

Advertising

TheItalianTimes : ?? CAMBIO COLORE Le prossime #Regioni che rischiano il passaggio a #zonagialla #zonaarancione. La #Liguria è “sorveg… - maurograziano3 : @ASampierdarena Sarei piuttosto curioso di conoscere l'incidenza di Omicron in Liguria (specie nel ponente). - infoitsalute : Variante Omicron, Oms: “In arrivo una tempesta sull’Europa”. In Liguria finora un solo caso - ilsecoloxix : #Omicron 'Mi preoccupa il Covid in generale, non la variante in particolare su cui sento dire tutto e il contrario… - robertaestop : @robersperanza #Covid19 #Liguria #Italia #Itamponinonservono #PiùRestrizioni #ChiudereRegioni #Nataleèpericoloso… -