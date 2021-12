Nuovo decreto Covid | stop a feste piazza e discoteche | super green pass per bar e musei

Advertising

Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - vanillanera : RT @trash_italiano: Le principali misure del nuovo decreto ?? - Santuz15 : RT @trash_italiano: Le principali misure del nuovo decreto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Tutto più o meno come previsto : dal Consiglio dei Ministri di questa sera è giunto il via libera al DL Festività , come è stato battezzato ilche introduce le contromisure ritenute necessarie dal Governo per far fronte alla nuova impennata dei contagi e alla sempre più capillare diffusione della variante Omicron . Ci sono ...Il Consiglio dei Ministri ha varato unper arginare la diffusione del Covid: quali sono le norme che interessano gli stadi Il Consiglio dei Ministri ha approvato ildi misure contro la diffusione del Covid. Con l'...Con Omicron salita al 28% dei casi e destinata ad esplodere nelle prossime settimane e il record assoluto di positivi in quasi due anni di pandemia, oltre 44mila in 24 ore, il governo vara l'ennesimo ...La maggior parte delle nuove regole decise dal governo per contrastare la risalita dei contagi da Covid entrerà in vigore alla pubblicazione del ...