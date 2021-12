No! Un documento dell’Ema non dice che i vaccini contengono prodotti non destinati all’uso umano

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci segnalano diversi post Facebook (per esempio qui e qui), che recano i link a due fonti riguardanti gli eccipienti usati nel vaccino Comirnaty di Pfizer: l’Ema e una breve scheda tecnica di una delle sostanze incriminate, ALC-0315, prodotta dalla Echelon. Siccome questo eccipiente risulta presente nel vaccino contro il nuovo Coronavirus, ed è raccomandata dai produttori «solo per uso di ricerca e non per uso», secondo la narrazione. Come vedremo, non siamo solo di fronte a una fallacia logica, ma anche a una totale omissione del contesto, per altro molto chiaro se si leggono integralmente le fonti riportate. Per chi ha fretta: Se un lipide come ALC-0315 da solo è raccomandato per uso di ricerca, non significa che è vietato svilupparlo come eccipiente in un vaccino. La definizione «uso di ricerca» non significa «pericoloso», ancor meno «vietato uso ...