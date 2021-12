Mourinho: «Noi volevamo vincere, la Samp no. Hanno preso il punto che volevano» (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Roma non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la Sampdoria (1-1). Nel post partita il tecnico giallorosso, Mourinho, ha commentato il risultato. «È stata una partita bruttissima, soprattutto nel primo tempo. Se l’avessi vista da casa, avrei cambiato canale dopo dieci minuti. Non avevamo l’atteggiamento di Bergamo, magari eravamo un po’ stanchi ma la verità è che non c’era la giusta concentrazione per fare una partita di alto livello. Avevo detto ai giocatori che non si doveva perdere la mentalità sfoggiata contro l’Atalanta. E invece non è andata come speravo. La Roma era troppo lenta e poco coraggiosa». Mou ha criticato l’atteggiamento della Sampdoria. «Noi abbiamo provato a giocare, loro no. Noi volevamo vincere, loro no. E Hanno preso il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Roma non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro ladoria (1-1). Nel post partita il tecnico giallorosso,, ha commentato il risultato. «È stata una partita bruttissima, soprattutto nel primo tempo. Se l’avessi vista da casa, avrei cambiato canale dopo dieci minuti. Non avevamo l’atteggiamento di Bergamo, magari eravamo un po’ stanchi ma la verità è che non c’era la giusta concentrazione per fare una partita di alto livello. Avevo detto ai giocatori che non si doveva perdere la mentalità sfoggiata contro l’Atalanta. E invece non è andata come speravo. La Roma era troppo lenta e poco coraggiosa». Mou ha criticato l’atteggiamento delladoria. «Noi abbiamo provato a giocare, loro no. Noi, loro no. Eil ...

