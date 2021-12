Mattarella consegna il Tricolore a Sofia Goggia, portabandiera a Pechino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bergamo. I prossimo 4 febbraio Sofia Goggia porterà il Tricolore nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali e questa mattina ha ricevuto la bandiera direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante le sedici vittorie conquistate in Coppa del Mondo, la finanziera orobica sarà chiamata a rappresentare l’intero Paese all’interno dello Stadio Nazionale di Pechino. Un momento particolarmente importante per la carriera della 29enne bergamasca che, dopo aver conquistato quattro anni fa l’oro in discesa libera, avrà gli occhi puntati di milioni di italiani che attendono una sua nuova impresa. Molta emozione da parte della campionessa olimpica all’incontro con il Presidente. “Mi piace pensare che questo ruolo di portabandiera non sia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bergamo. I prossimo 4 febbraioporterà ilnel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali e questa mattina ha ricevuto la bandiera direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio. Nonostante le sedici vittorie conquistate in Coppa del Mondo, la finanziera orobica sarà chiamata a rappresentare l’intero Paese all’interno dello Stadio Nazionale di. Un momento particolarmente importante per la carriera della 29enne bergamasca che, dopo aver conquistato quattro anni fa l’oro in discesa libera, avrà gli occhi puntati di milioni di italiani che attendono una sua nuova impresa. Molta emozione da parte della campionessa olimpica all’incontro con il Presidente. “Mi piace pensare che questo ruolo dinon sia ...

