Massimo Ferrero esce dal carcere e va ai domiciliari

(Di giovedì 23 dicembre 2021), ex presidente della Sampdoria, è uscito daldi San Vittore di Milano dove era stato posto in custodia cautelare. L’imprenditore romano va agli arresti. Il tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto la richiesta dei difensori dell’ex numero uno blucerchiato: “Grande soddisfazione per il lavoro svolto finora, che ha fatto sì chepossa trascorrere le feste di Natale a casa, con la sua famiglia”, hanno commentato i legali diLuca Ponti e Pina Tenga. L'articolo proviene da Italia Sera.

