M5s | il Consiglio di garanzia del Senato reintegra nel gruppo 6 senatori anti-Draghi L’ex ministra Lezzi | “Continuerò a dire no alla fiducia”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Erano stati espulsi dopo che avevano votato noal governo. Ma ora 6 parlamentari del Movimento 5 Stelle dovranno essereti neldel: tra loro ci sonoBarbarae il “veterano” – già parlamentare con l’Italia dei Valori – Elio Lannutti. La decisione per il reintegro è stata decisa daldi, l’organo di appello di Palazzo Madama. In sostanza, da quanto spiegato da Luigi Vitali (Forza Italia, presidente deldi), l’espulsione è stata ritenuta non valida perché il M5s – a differenza di tutti gli altri gruppi parlamentari – non prevede il doppio grado nel procedimento ...

Advertising

repubblica : M5S, il Consiglio di Garanzia dichiara nulla l'espulsione di sei senatori - fattoquotidiano : M5s, il Consiglio di garanzia del Senato reintegra nel gruppo 6 senatori anti-Draghi. L’ex ministra Lezzi: “Continu… - ilpost : Il consiglio di garanzia del Senato ha annullato l’espulsione di 6 senatori dal gruppo del M5S - croaton68 : RT @ultimenotizie: L'espulsione di sei parlamentari dal gruppo del #M5s non è valida. Sono stati infatti accolti i ricorsi di Barbara lezzi… - MarracinoD : RT @ElioLannutti: Il Consiglio di Garanzia dichiara nulla l'espulsione di 6 senatori dal gruppo del M5s -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Consiglio

Al termine del voto, nella sala riservata al governo di Palazzo Madama, si terrà undei ministri per dare il via libera alla Nota di variazione al bilancio dello Stato presentata dal ...Al termine del voto, nella sala riservata al governo di Palazzo Madama, si terrà undei ... Stabilizzazione degli ex Lsu Da segnalare anche l'approvazione dell'emendamentoche autorizza il ...Torna a riunirsi tra Natale e Capodanno il consiglio comunale. L’appuntamento della massima assise è fissato per martedì 28 dicembre alle 14.30. Diverse le interrogazioni in discussioni. Si comincia d ...Un fondo straordinario per ridurre la pressione fiscale nel 2022 in Liguria con detrazioni dall’addizionale regionale Irpef per un totale di 5 milioni. È la misura prevista dalle disposizioni della le ...