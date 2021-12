Luca, il campione di body building infettato dal covid: morto in 10 giorni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luca Pettenò se n’è andato: laconica e sconvolgente la notizia che ha risvegliato i cittadini di Pianiga (Venezia) ieri mattina: chi, fra le persone più vicine, non lo aveva già saputo la sera stessa di martedì, ne è venuto a conoscenza molto presto il giorno dopo. Cinquantacinque anni, bodybuilder e agente della sicurezza, Luca non era sposato e viveva da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, ma era nato, cresciuto e aveva sempre vissuto a Pianiga, nella casa dei suoi. Una decina di giorni fa Luca Pettenò si era infettato e il decorso della malattia purtroppo è stato rapido e purtroppo fatale . Era un agente di sicurezza, 55 anni, e bodybuilder, pluripremiato a livello italiano e internazionale nelle categorie “over”. Si trovava all’ospedale di Mirano, ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 23 dicembre 2021)Pettenò se n’è andato: laconica e sconvolgente la notizia che ha risvegliato i cittadini di Pianiga (Venezia) ieri mattina: chi, fra le persone più vicine, non lo aveva già saputo la sera stessa di martedì, ne è venuto a conoscenza molto presto il giorno dopo. Cinquantacinque anni,builder e agente della sicurezza,non era sposato e viveva da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, ma era nato, cresciuto e aveva sempre vissuto a Pianiga, nella casa dei suoi. Una decina difaPettenò si erae il decorso della malattia purtroppo è stato rapido e purtroppo fatale . Era un agente di sicurezza, 55 anni, ebuilder, pluripremiato a livello italiano e internazionale nelle categorie “over”. Si trovava all’ospedale di Mirano, ...

