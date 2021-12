L’illusoria polarizzazione tra vax e no vax e le scommesse sul Colle

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Al direttore - La gru era appoggiata al palazzo, poi ha ceduto. Si cerca di capire che cosa è accaduto, perché il braccio della gru non era fissato, se il suolo ha ceduto: conosceremo i dettagli, ma resteranno le domande senza risposte. Avevo conosciuto Marco Pozzetti, una delle tre vittime del crollo della gru a Torino, al campeggio di Tabiano, a Salsomaggiore: era un cinquantenne energico e sorridente, sportivo, allegro, con sua moglie Roberta e i figli Matteo e Sara sempre in attività, una famiglia di quelle che danno anche a chi sta intorno un po’ della loro solida vivacità. Gli ero affezionata. Oggi andrò al funerale, senza parole come siamo tutti, ripetendomi quel che dicono tutti: queste cose non dovrebbero accadere, come è possibile che accadano. Più di mille persone sono morte sul lavoro nel 2021, in media tre al giorno, gli infortuni denunciati sono più di seimila. “Una ...