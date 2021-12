Jessica e Sophie litigano per Alessandro Basciano | la principessa | “Nessuno mi vuole”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Notte di crisi perSelassiè. Laancora una volta si è sentita la pecora nera della casa. Pochi giorni faaveva dimostrato la sua insofferenza, credendo cheda casa la apprezzasse. Nelle ultime ore sembrava aver trovato nuova voglia di continuare a fare questo gioco grazie anche all’entrata di, al quale sembrava poter essere interessata. Tra i due c’era anche un buon feeling ma nella notte è successo qualcosa che ha mandato in crisi di nuovo, la. Ieriha deciso di condividere qualcosa che era successo con, e lo ha fatto davanti a: “Ieri sera Ale è venuto in sauna da me, mi ha rivelato che in casa intende provarci soltanto con ...