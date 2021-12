Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco fino al 2026 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un gran bel regalo sotto l'albero di Natale per Federico Dimarco . Protagonista di un'ottima prima parte di stagione, nella quale ha collezionato 24 presenze impreziosite da due gol e altrettanti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un gran bel regalo sotto l'albero di Natale per Federico. Protagonista di un'ottima prima parte di stagione, nella quale ha collezionato 24 presenze impreziosite da due gol e altrettanti ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - AntoVitiello : Il progetto scelto da #Milan e #Inter per lo stadio. Ora è ufficiale - EuropaCalcio : #Inter ufficiale rinnovo #Dimarco, il terzino firma fino al 2026 #europacalcio - marcoghirelli79 : RT @sergiogali5: 'L'Inter non ha avuto infortunati' is the new 'l'Inter non paga gli stipendi'. È ufficiale. -