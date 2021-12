Il sindaco Roberto Gualtieri scrive a Leggo gli auguri ai cittadini di Roma | ' Insieme faremo una città grandiosamente normale'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Care concittadine e cari con, sono felice di potermi rivolgere a voi dalle pagine diper porvi i miei più affettuosiper il Natale che sta arrivando. Serenità è la parola che spero accompagni ognuno di voi in questi giorni di festa. Ne abbiamo bisogno, soprattutto per ...

Advertising

leggoit : Il sindaco Roberto Gualtieri scrive a Leggo gli auguri ai cittadini di #Roma: «Insieme faremo una città grandiosame… - elena_apollonio : RT @twitorino: La Città di Torino proclama per giovedì 23 dicembre 2021 il lutto cittadino in memoria di Filippo Falotico, Roberto Peretto… - Frances40322984 : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'A #ROMA CAMBIO DI PASSO CON #GUALTIERI' Amico @EnricoLetta, se te le cerchi poi le trovi. Essi bono su, che… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'A #ROMA CAMBIO DI PASSO CON #GUALTIERI' Amico @EnricoLetta, se te le cerchi poi le trovi. Essi bono su, che… - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'A #ROMA CAMBIO DI PASSO CON #GUALTIERI' Amico @EnricoLetta, se te le cerchi poi le trovi. Essi bono su, che… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Roberto

il Resto del Carlino

di Roma'Tutti insieme faremo Roma grandiosamente normale'Gualtieri* Care concittadine e cari ... *di Roma 'L'augurio è che Milano riparta ambiziosa e solidale' Beppe Sala * Sta per finire un ...I sindaci di Roma Roberto Gualtieri e di Milano Beppe Sala hanno scelto Leggo, la free press del Paese reale, per fare gli auguri ai concittadini. «Tutti insieme faremo ...Care concittadine e cari concittadini, sono felice di potermi rivolgere a voi dalle pagine di Leggo per porvi i miei più affettuosi auguri per il Natale che sta arrivando.