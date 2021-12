I film intramontabili di Natale da recuperare (o rivedere) in streaming (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche quest’anno è arrivato il giorno tanto atteso da molti: il Natale è infatti ormai alle porte. Da sempre occasione per ritrovarsi con gli affetti più cari, la festività è stata spesso al centro di numerosi film a tema. Molti di questi, con il tempo, sono divenuti dei veri e propri cult mentre altri, usciti di recente, si apprestano già a diventarlo. Non potevamo dunque cogliere l’occasione per consigliare alcuni tra i titoli più significativi, da recuperare in streaming comodamente da casa. Da good-movie intramontabili, che dimostrano di superare la prova del tempo, a commedie romantiche, di seguito la nostra personale lista. Il Natale è alle porte: i film a tema da recuperare in streaming, tra Prime Video e Netflix Da commedie ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche quest’anno è arrivato il giorno tanto atteso da molti: ilè infatti ormai alle porte. Da sempre occasione per ritrovarsi con gli affetti più cari, la festività è stata spesso al centro di numerosia tema. Molti di questi, con il tempo, sono divenuti dei veri e propri cult mentre altri, usciti di recente, si apprestano già a diventarlo. Non potevamo dunque cogliere l’occasione per consigliare alcuni tra i titoli più significativi, daincomodamente da casa. Da good-movie, che dimostrano di superare la prova del tempo, a commedie romantiche, di seguito la nostra personale lista. Ilè alle porte: ia tema dain, tra Prime Video e Netflix Da commedie ...

Advertising

armcopp : 42 anni, oggi, per uno dei capolavori intramontabili diretti da mio zio. Un film che mi mette i brividi per ogni si… - 8tiamat7 : @MimmoAdinolfi Basil e Saludos Amigos sono i film al di fuori degli intramontabili che più mi stanno a cuore. Soffr… - Tag43_ita : Capolavori intramontabili, capaci di emozionare come la prima volta. Ma anche qualche sorpresa. Da Mamma ho perso l… -