GF Vip: il confronto tra Alessandro e Sophie (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sophie Codegoni ha deciso di dire addio a Gianmaria Antinolfi e di lasciarsi andare con Alessandro Basciano. Il ragazzo ha chiesto all’ex di Uomini e Donne di raggiungerlo in sauna per un chiarimento. Parole che fanno capire che tra i due potrebbe nascere qualcosa di importante, di vero. Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta. La modella ha deciso di farla finita con Gianmaria Antinolfi. Basta tira e Leggi su solodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)Codegoni ha deciso di dire addio a Gianmaria Antinolfi e di lasciarsi andare conBasciano. Il ragazzo ha chiesto all’ex di Uomini e Donne di raggiungerlo in sauna per un chiarimento. Parole che fanno capire che tra i due potrebbe nascere qualcosa di importante, di vero.Codegoni ha fatto la sua scelta. La modella ha deciso di farla finita con Gianmaria Antinolfi. Basta tira e

Advertising

infoitcultura : Un acceso confronto tra Katia e Miriana - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, acceso confronto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: ecco cosa è successo - Setankeah1795 : @bericomelius La casa del GF vip Brasiliano a confronto era la Playboy Mansion. Qui in Italia è una discarica sem… - Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Il nostro rapporto è vero, siamo legati' Cosa succederà questa sera? #Mattino5 #GFVIP - infoitcultura : Alex e Wendy: un confronto in passerella per Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -