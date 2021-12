Francesco spinge per una Curia umile: da lì nascono partecipazione, comunione e missione (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'invito all'umiltà come chiave di volta di una coerente testimonianza evangelica è stata raccomandata da papa Francesco alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'invito all'umiltà come chiave di volta di una coerente testimonianza evangelica è stata raccomandata da papaallaromana in occasione della presentazione degli auguri natalizi. Un ...

Advertising

clicktoprayapp : Entra nel silenzio del tuo cuore per ascoltare la voce dello Spirito. 'Il Paraclito spinge all’unità, alla concord… - francesco_giua : Un titolo che lascia il tempo che trova ma sicuramente ci spinge verso il giro di boa consapevoli di noi stessi. Il… - 55Radix : @OttoemezzoTW Una sola domanda: perché continuate a invitare in trasmissione dei personaggi in palese malafede come… -