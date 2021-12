Draghi | missione compiuta Adesso il Quirinale!

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nonno Mario” prenota la poltrona del Quirinale: “Il governo può andare avanti anche senza di me. Abbiamo creato le condizioni perché l’operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà. Io sono un uomo, se volete un nonno al servizio delle istituzioni. La responsabilità delle decisioni è interamente nelle mani delle forze politiche e non

Dunquecompiuta, Quirinale vicino? Mica tanto. La palla, ammette Mario, è in mano ai partiti. "I miei destini personali non contano nulla, non ho ambizioni particolari. Sono un uomo, ...Allo stesso tempo, Conte deve evitare chesalga al Quirinale, innescando un'inevitabile fase ... La, dunque, è un accordo largo nelle prime votazioni. E, paradossalmente, Amato potrebbe ...Tanti continuano a interrogarsi, anche dopo che Mario Draghi ha parlato ieri nella conferenza stampa di fine anno, su che cosa voglia fare il presidente del Consiglio nel 2022: se ...Quirinal Game, Giannini: 'Draghi supercandidato al Colle 'prigioniero' di Palazzo Chigi'. Mario Draghi era stato costruito fin dall'inizio come il candidato perfetto al Quirinale: direttore generale d ...