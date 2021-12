Dal film con Verdone alla Serie A. Il bimbo di 'Viaggi di nozze' in porta con la Samp (Di giovedì 23 dicembre 2021) Wladimiro Falcone era il bimbo in braccio al protagonista del film cult dell'attore e regista romano. Ieri il debutto con la Samp nella sua Roma di RICCARDO JANNELLO Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Wladimiro Falcone era ilin braccio al protagonista delcult dell'attore e regista romano. Ieri il debutto con lanella sua Roma di RICCARDO JANNELLO

