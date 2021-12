Covid, Speranza: 'Discoteche chiuse, stop a cibi e bevande nei cinema' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il governo vara la stretta anti Covid in vista delle festività. Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il nuovo decreto vieta fino al 31 ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il governo vara la stretta antiin vista delle festività. Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il nuovo decreto vieta fino al 31 ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - marattin : Tra Quirinale e Covid, per il prossimo mese e mezzo non c’è speranza di discutere di altro pure se scoppiasse una g… - DSantanche : Restrizioni, limitazioni, #Greenpass e #supergreenpass : l’emergenza infinita che impongono il bugiardo #Speranza e… - GiancarloChimie : RT @BelpietroTweet: Nella conferenza stampa arriva l’autocandidatura: «Il lavoro del governo va avanti indipendentemente da chi c’è». Pesa… - MgmMele : RT @sarasarli: Dite a #Renzi che #Conte non è mai stato un'coniglio'ha sempre messo la faccia con gli Italiani non ha mai lasciato solo… -