Covid in Francia, quanti non vaccinati finiscono in terapia intensiva? In alcuni ospedali arrivano al 90% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Qual è la percentuale di non vaccinati positivi al Coronavirus che finisce in terapia intensiva? Stando a quanto riporta Liberation, secondo gli ultimi dati raccolti ed esaminati in Francia, la media a livello nazionale è circa al 50%. Ma se si tiene conto dei picchi regionali e provinciali, si arriva a percentuali ben più alte. Per fare un paio di esempi, all’ospedale universitario di Avignone questo tasso raggiunge il 90%. E anche all’ospedale di Metz-Thionville, il vicedirettore generale ha fatto sapere che «i pazienti non vaccinati ricoverati in terapia intensiva sono tra l’85% e il ??90%». Se si torna a considerare il contesto nazionale, la Francia ha il 43% dei posti letto in terapia intensiva occupati da ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Qual è la percentuale di nonpositivi al Coronavirus che finisce in? Stando a quanto riporta Liberation, secondo gli ultimi dati raccolti ed esaminati in, la media a livello nazionale è circa al 50%. Ma se si tiene conto dei picchi regionali e provinciali, si arriva a percentuali ben più alte. Per fare un paio di esempi, all’ospedale universitario di Avignone questo tasso raggiunge il 90%. E anche all’ospedale di Metz-Thionville, il vicedirettore generale ha fatto sapere che «i pazienti nonricoverati insono tra l’85% e il ??90%». Se si torna a considerare il contesto nazionale, laha il 43% dei posti letto inoccupati da ...

