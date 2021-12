Covid, il Belgio decide di chiudere gli eventi dal 26 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron e il Covid preoccupa il Belgio, per questo arriva ieri la decisione di chiudere eventi e cinema dal 26 dicembre. Il Belgio decide di chiudere gli eventi dal 26 dicembre La variante Omicron del Coronavirus comincia a preoccupare il Belgio, per questo durante le vacanze di Natale, in misura preventiva, cercherà di contrastare la diffusione del Coronavirus per tutta la popolazione. Proprio per questo il Belgio avrà nuove restrizioni dal 26 di dicembre, a quanto riporta Ansa. Infatti il Belgio, a partire dal 26 dicembre, vieterà tutti gli eventi di massa. A partire dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron e ilpreoccupa il, per questo arriva ieri la decisione die cinema dal 26. Ildiglidal 26La variante Omicron del Coronavirus comincia a preoccupare il, per questo durante le vacanze di Natale, in misura prva, cercherà di contrastare la diffusione del Coronavirus per tutta la popolazione. Proprio per questo ilavrà nuove restrizioni dal 26 di, a quanto riporta Ansa. Infatti il, a partire dal 26, vieterà tutti glidi massa. A partire dai ...

