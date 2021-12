Covid: bozza dl, fino a fine 2022 vaccini anche in farmacie (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Vengono prorogate a tutto il 2022 le misure che consentono anche alle farmacie di inoculare vaccini anti-Covid. E' quanto previsto dall'art. 9 del dl festività all'esame del Cdm. A tal fine, sono previsti "oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Vengono prorogate a tutto ille misure che consentonoalledi inoculareanti-. E' quanto previsto dall'art. 9 del dl festività all'esame del Cdm. A tal, sono previsti "oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00".

Advertising

repubblica : Bozza decreto anti-Covid: feste nei locali solo con terza dose o tampone, super pass anche per bar, ristoranti, mus… - zazoomblog : Covid la bozza del nuovo decreto: Super Green pass per palestre e musei feste nei locali con terza dose o tampone -… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Bozza dl, 9 milioni per screening scuola: in campo anche sanità esercito #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bozza dl, 9 milioni per screening scuola: in campo anche sanità esercito #covid - infoitinterno : Covid: bozza dl, in bar e ristoranti super green pass anche al banco fino al 31/3 -