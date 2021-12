Consigli per una casa perfetta in inverno

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Con l’alle porte, tutto si prepara ad accogliere la nuova stagione: nei nostri armadi i vestiti estivi fanno spazio a cappotti e maglioni, le giornate si accorciano e le uscite fuori si trasformano in serate trascorse nel tepore di. Ecco allora che il nostro salotto diventa scenario di lunghe chiacchierate con gli amici, il posto migliore per trascorrere i momenti di relax. Per questo è indispensabile che l’ambiente che ci circonda sia accogliente e racconti lo spirito dei mesi che ci aspettano. Per riuscire a rilassarsi tra le mura dinon serve solo un’atmosfera confortevole, ma anche che tutto ciò di cui abbiamo bisogno sia pratico e a portata di mano. Ecco allora che l’arrivo della stagione fredda si trasforma nell’occasioneper rinnovare le nostre case rendendole non solo calde e ...