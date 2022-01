Cane distrutto dopo la morte della padrona – non lascia il suo fianco al funerale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quando è morta Maria Isabel Benites Chamba, 95 anni, in Ecuador, un membro della sua famiglia è rimasto sempre con lei. Il suo amato Cane Bumer si è unito ad amici e famiglia per darle l’ultimo addio, ma il suo fedele amico non voleva lasciarla. Durante la veglia per Maria, organizzata dalle onoranze funebri “Santa Rosa“, Bumer è rimasto con lei, proprio come faceva quando la sua padrona era viva. Posted by Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa" on Monday, August 23, 2021 “La lealtà e l’affetto tra lei e il suo Cane si vedevano chiaramente,” ha detto un portavoce delle pompe funebri a The Dodo. “Era sempre lì assieme alla sua padrona.” In seguito al funerale, si è formata una processione per accompagnare Maria al cimitero. È stato allora che Bumer ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 23 dicembre 2021) Quando è morta Maria Isabel Benites Chamba, 95 anni, in Ecuador, un membrosua famiglia è rimasto sempre con lei. Il suo amatoBumer si è unito ad amici e famiglia per darle l’ultimo addio, ma il suo fedele amico non volevarla. Durante la veglia per Maria, organizzata dalle onoranze funebri “Santa Rosa“, Bumer è rimasto con lei, proprio come faceva quando la suaera viva. Posted by Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa" on Monday, August 23, 2021 “La lealtà e l’affetto tra lei e il suosi vedevano chiaramente,” ha detto un portavoce delle pompe funebri a The Dodo. “Era sempre lì assieme alla sua.” In seguito al, si è formata una processione per accompagnare Maria al cimitero. È stato allora che Bumer ...

