Camorra | 3 arresti dopo la sparatoria | blitz della Polizia I nomi

(Di giovedì 23 dicembre 2021)antia San Giorgio a Cremano, 3da parteSquadra Mobile e degli agenti del commissariato locale.a San Giorgio a Cremano Le indagini, avviate nel luglio 2020 a seguito di unaavvenuta in Via Villa Romana, condotte con l’ausilio di attività tecniche, hanno consentito di documentare le attività illecite L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleradioNews : Caserta-Castelvolturno. Parcheggi e lidi ‘controllati’ dalla camorra: 3 arresti fra Caserta e Napoli - TeleradioNews : Caserta-Castelvolturno. Parcheggi e lidi ‘controllati’ dalla camorra: 3 arresti fra Caserta e Napoli… - PietroJoser : Ci sono alcuni 5s più tonni che apriscatole. D’Angelo, Evangelista e Gallicchio, astenute col Pd) sugli arresti dom… - DomPer888 : Ovviamente è uno del cerchio magico del 'sistema'. Il potere si fa la solita domanda: e se giggino a purpetta sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra arresti

Teleclubitalia.it

Altri reporter sono stati oggetto diarbitrari durante l'esercizio della propria ... 'Ndrangheta o. Ma a destare preoccupazione in Europa è la Grecia che è scesa al 70esimo posto dietro ...Dalla pista albanese a quella della, passando alla faida per il controllo del narcotraffico. Per quella rapina ho avuto la pena sospesa, mentre Raul avendo precedenti ha avuto gli...SAN GIORGIO A CREMANO. Nel pomeriggio del 20 dicembre, a Napoli e San Giorgio a Cremano, la Squadra Mobile e quel Commissariato di P.S. hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in ca ...Agguato di camorra contro il nipote del boss, 3 arresti dopo la sparatoria. Lunedì scorso a Napoli e San Giorgio a Cremano, la Squadra Mobile ...