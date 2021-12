Calcetto, Super Green Pass obbligatorio per giocare sport di squadra dal 30 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 30 dicembre per giocare a Calcetto bisognerà presentare il Super Green Pass, vale a dire la certificazione verde che si ottiene unicamente con il vaccino o se si è guariti dal Covid, e non con il tampone. E’ questa una delle misure stabilite dal Governo per contenere l’escalation di casi di coronavirus e contenuta nel decreto legge “Festività” in corso di approvazione nel Consiglio dei Ministri. Per le partite tra amici di Calcetto e degli altri sport di squadra a livello amatoriale, dunque, bisognerà presentare il Super Green Pass da giovedì prossimo. Super Green Pass PER PALESTRE E PISCINE Super ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 30perbisognerà presentare il, vale a dire la certificazione verde che si ottiene unicamente con il vaccino o se si è guariti dal Covid, e non con il tampone. E’ questa una delle misure stabilite dal Governo per contenere l’escalation di casi di coronavirus e contenuta nel decreto legge “Festività” in corso di approvazione nel Consiglio dei Ministri. Per le partite tra amici die degli altridia livello amatoriale, dunque, bisognerà presentare ilda giovedì prossimo.PER PALESTRE E PISCINE...

