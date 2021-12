Antonella Clerici cacciata dalla Rai quando era incinta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La conduttrice di The Voice Senior, in una recente intervista al noto settimanale di Alfonso Signorini, ha rivelato quali sono stati i motivi per cui ha lasciato lo storico programma di Rai 1 La Prova del Cuoco;ha spiegato di essere stata mandata via dall’azienda non appena è rimastadella piccola Maelle. “

Advertising

Alessbien : @harinezumi4b essere la sosia di Antonella Clerici? - AlanElettronico : @neodie Ma poi quale cast potremmo avere oggi per il reboot? ANTONELLA CLERICI STREGA BIANCA - DonnaGlamour : Antonella Clerici confessa: “Mi hanno cacciato dalla Rai quando ero incinta” - silviettinabb : @fdragoni Probabilmente voleva dire 'kid(s)' ma ha detto proprio 'kill'... Altro che Antonella Clerici... ?? - zazoomblog : “Fatta fuori per quel motivo”. Antonella Clerici accuse pesanti alla Rai - #“Fatta #fuori #motivo”. #Antonella -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

racconta sul Natale: 'Per me è diventato malinconico' Si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi ,. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha parlato delle ...E' sempre mezzogiorno,fa gli auguri in diretta a Piero Angela: 'E' straordinario' Anche quest'oggiha aperto la puntata di E' sempre mezzogiorno in maniera speciale. La conduttrice e ...Antonella Clerici intervista: ora conduttrice di "The Voice Senior" e di "E' Sempre Mezzogiorno!", confessa le difficoltà avute nella sua ...The Voice Senior su Rai 1 giovedì 23 dicembre le novità e le anticipazioni delle puntate in onda, chi sono i coach, quante puntate ...