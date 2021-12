“Visti i sondaggi? Ci stiamo estinguendo”: l’effetto Conte c’è, ma non fa bene al M5S (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Doveva portare in salvo la ciurma fuori dalla burrasca. Invece, la nave M5S, Giuseppe Conte la sta proprio affondando. Lo Schettino pentastellato, accolto come un re taumaturgo dai grillini allo sbando, non è finora riuscito a raddrizzare la rotta. E i sondaggi, per il M5S, hanno il sapore di una sentenza. A far rumore è stata in particolare una rilevazione di Swg per il Tg La7: i pentastellati sono ormai scesi sotto la soglia psicologica del 15 per cento. E la tendenza è peraltro al ribasso. I sondaggi affossano il M5S Il campanello d’allarme dei sondaggi, nel M5S, è suonato fortissimo. E nelle chat dei parlamentari grillini si è scatenato il panico: «Ci stiamo estinguendo», è il grido di dolore di un deputato. «Dov’è l’effetto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Doveva portare in salvo la ciurma fuori dalla burrasca. Invece, la nave M5S, Giuseppela sta proprio affondando. Lo Schettino pentastellato, accolto come un re taumaturgo dai grillini allo sbando, non è finora riuscito a raddrizzare la rotta. E i, per il M5S, hanno il sapore di una sentenza. A far rumore è stata in particolare una rilevazione di Swg per il Tg La7: i pentastellati sono ormai scesi sotto la soglia psicologica del 15 per cento. E la tendenza è peraltro al ribasso. Iaffossano il M5S Il campanello d’allarme dei, nel M5S, è suonato fortissimo. E nelle chat dei parlamentari grillini si è scatenato il panico: «Ci», è il grido di dolore di un deputato. «Dov’è...

