Verona-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Fiorentina, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Scontro molto interessante tra due squadre reduci da un risultato non positivo per le loro ambizioni nell'ultimo turno. Sfida tra attacchi di assoluto livello e tra squadre che fanno della fase offensiva il proprio fiore all'occhiello: calcio d'inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre. Verona-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

