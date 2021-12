Sondaggi Demopolis: Pd verso i livelli delle ultime Europee (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Pd sta tornando ritornando piano piano ai livelli registrati alle ultime Europee. Secondo i Sondaggi realizzati da Demopolis per Radio1 Rai, infatti, i dem raccoglierebbero oggi il 21,4% dei consensi, oltre tre punti in più rispetto a marzo 2021. A far loro compagnia c’è Fratelli d’Italia sondata al 21%. Terza la Lega col 19%. Il Carroccio è la forza politica che ha perso più consensi rispetto alle Europee 2019 (-15,3%). Il Movimento 5 Stelle invece di punti ne ha persi poco più di due attestandosi oggi al 15%. Seguono Forza Italia al 7,3%, Azione al 3,2%, Leu-Art-1 al 2,1%, Sinistra Italiana al 2%, Verdi all’1,9% e Italia Viva all’1,8%. Sondaggi Demopolis: il gradimento del governo Draghi Le valutazioni sul governo ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Pd sta tornando ritornando piano piano airegistrati alle. Secondo irealizzati daper Radio1 Rai, infatti, i dem raccoglierebbero oggi il 21,4% dei consensi, oltre tre punti in più rispetto a marzo 2021. A far loro compagnia c’è Fratelli d’Italia sondata al 21%. Terza la Lega col 19%. Il Carroccio è la forza politica che ha perso più consensi rispetto alle2019 (-15,3%). Il Movimento 5 Stelle invece di punti ne ha persi poco più di due attestandosi oggi al 15%. Seguono Forza Italia al 7,3%, Azione al 3,2%, Leu-Art-1 al 2,1%, Sinistra Italiana al 2%, Verdi all’1,9% e Italia Viva all’1,8%.: il gradimento del governo Draghi Le valutazioni sul governo ...

Advertising

pintarella : RT @SBidimedia: Lo sfidante Kast (Destra) ha fatto le congratulazione a Boric per il successo - SBidimedia : Lo sfidante Kast (Destra) ha fatto le congratulazione a Boric per il successo - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di Demopolis: 'Qual è il suo giudizio sulla Manovra in discussione alle Camere?' Insufficien… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di Demopolis: 'È entrato in vigore in Italia il “super Green Pass”: molte attività quotidiane… -