Scoperto un embrione di dinosauro di 70 milioni di anni fa | “Baby Yingliang” è rannicchiato all’interno di un uovo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)un rarodiperfettamente conservato nell’e fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere: l’esemplare, ribattezzato ‘‘, è un oviraptosauro (un teropode ‘parente’ degli uccelli) vissuto circa 70difa e rinvenuto nel sud della Cina. Il suo identikit è pubblicato sulla rivista iScience da un team internazionale guidato dall’Università di Birmingham e dall’Università cinese di geoscienze a Pechino. “La maggior parte degli embrioni disono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questoperfettamente conservato nel suo, in una ...

un rarodi dinosauro perfettamente conservato nell'uovo e fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere: l'esemplare, ...... appartiene ad una specie vissuta circa 70 milioni di anni fa e ha permesso agli scienziati di osservare per la prima volta un fenomeno ignoto fino a oggi: la postura degliè simile a quella ...Pechino, 22 dicembre 2021 - Ritrovato nella Cina meridionale un embrione di dinosauro perfettamente conservato. Si tratta di un oviraptosauro e gli scienziati stimano che abbia almeno 66 milioni di an ...L’esemplare, ribattezzato ‘Baby Yingliang’, risale a circa 70 milioni di anni fa e si presenta in una posizione finora ritenuta tipica solo degli uccelli ...