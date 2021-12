Pinocchio di Matteo Garrone stasera 22 dicembre in tv: cast, location, trailer, recensioni, streaming (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Serata magica quella di stasera, mercoledì 22 dicembre, su Rai 1 perché arriverà in prima serata il film ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Pinocchio di Matteo Garrone stasera in tv: cast, trama e trailer Pinocchio ha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani e questa sera grandi e piccini potranno ritrovarsi davanti alla tv per vederlo in versione film. Nel cast, come anticipato, il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quello del burattino. Ma non solo. Come attori anche Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vatch e Gigi Proietti. Pinocchio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Serata magica quella di, mercoledì 22, su Rai 1 perché arriverà in prima serata il film ‘’ di, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto.diin tv:, trama eha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani e questa sera grandi e piccini potranno ritrovarsi davanti alla tv per vederlo in versione film. Nel, come anticipato, il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quello del burattino. Ma non solo. Come attori anche Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vatch e Gigi Proietti....

