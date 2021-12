Perché di fronte a uno stupro una donna può paralizzarsi e non reagire (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’istituto svedese Karolinska, quasi il 70% delle donne che subiscono uno stupro non è in grado di reagire e tende a immobilizzarsi completamente durante l’aggressione. Sebbene molti credano che la resistenza attiva sia la “normale” reazione a uno stupro, gli studiosi hanno rilevato che, analogamente agli animali, gli esseri umani esposti a minacce estreme possono reagire con uno stato di inibizione motoria temporanea e involontaria, noto come immobilità tonica. Lo scopo dello studio svedese era quello di valutare l’insorgenza dell’immobilità tonica durante uno stupro e il successivo disturbo da stress post-traumatico che può sfociare in depressione. Vi raccomandiamo... Stealthing, la violenza ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’istituto svedese Karolinska, quasi il 70% delle donne che subiscono unonon è in grado die tende a immobilizzarsi completamente durante l’aggressione. Sebbene molti credano che la resistenza attiva sia la “normale” reazione a uno, gli studiosi hanno rilevato che, analogamente agli animali, gli esseri umani esposti a minacce estreme possonocon uno stato di inibizione motoria temporanea e involontaria, noto come immobilità tonica. Lo scopo dello studio svedese era quello di valutare l’insorgenza dell’immobilità tonica durante unoe il successivo disturbo da stress post-traumatico che può sfociare in depressione. Vi raccomandiamo... Stealthing, la violenza ...

