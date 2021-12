Milano, positivo al Covid fa un giro in macchina: denunciato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È incappato in un normale controllo stradale ed è risultato essere positivo al Covid. Doveva pertanto essere in isolamento e, per questo, i carabinieri di Pieve Emanuele (Milano) hanno denunciato un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È incappato in un normale controllo stradale ed è risultato essereal. Doveva pertanto essere in isolamento e, per questo, i carabinieri di Pieve Emanuele () hannoun ...

Advertising

milano_today : Positivo al covid, ma esce di casa (e viene fermato dai carabinieri): uomo nei guai - sociopaticarla : Mia cugina ipocondriaca tornata da Perugia prima di vedere i miei e i miei nonni fa tampone esce negativo, li vede,… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, positivo al Covid fa un giro in macchina: denunciato - rob_milano : @vitalbaa Comunque sia chiaro che per un vaccinato con n dosi, che sospetta di esser positivo o peggio è sintomatic… - leggoit : Milano, positivo al Covid fa un giro in macchina: denunciato -