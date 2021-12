Lotto | pioggia di vincite in tutta Italia Scatta la festa

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ultimo concorso delha regalato tantissimeinta lagrande in molte città con record di premi L’ultimo concorso delha regalato emozioni fortissime a tantissimi giocatori in. Dati confermati anche nelle ultime ore, con l’estrazione del 21 dicembre che ha ricalcato quelle precedenti in quanto a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

_ArteGiapponese : #xilografia #ukiyoe #miyagawashuntei #pioggiapasseggera #elegante #policroma #ragazze #albero #fiume #aironi #guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto pioggia

SalernoToday

L'ultimo concorso del Lotto ha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Scattata la festa grande in molte città con record di premi ...Nel periodo di Natale dovremmo essere tutti felici, stare in compagnia ed essere grati per l'anno appena passato. Purtroppo, non è così per tutti, ...