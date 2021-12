L’Italnuoto festeggia 16 medaglie ai Mondiali in corta | è record in bacheca

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 2021 straordinario per l’Italia dello sport lo hanno chiuso loro, in bellezza. I Meravigliosi del nuoto tricolore hanno conquistato 16ai recentiinad Abu Dhabi. Mai nella storia era stato raggiunto un risultato come questo a una competizione iridata sui 25 metri. Sono stati abbattuti tutti i muri. Dellemai vinte, dei titoli conquistati storici e sorprendenti e deiottenuti. Ma è di consuetudine ormai per lo sport azzurro, che guarda con fierezza ai potenti sportivi della terra. Spesso i nuotatori tricolori si sono ritrovati sul podio con Stati Uniti e Russia e anche primi. E’ l’ultimo sogno vissuto ad Abu Dhabi. La staffetta maschile dei misti ha strappato con potenza e talento unico la medaglia d’oro ai grandi del nuoto. Miressi ha ottenuto due ori ...