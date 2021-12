Juventus | conferme | sorprese e flop del girone di andata

Advertising

gilnar76 : Vlahovic Juve, arrivano conferme: «Se Elkann lo vuole, lo compra» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - scuroscuroscuro : RT @AJGNewsOfficial: ?? Conferme dell'interessamento della #Juventus su Gianluca #Scamacca, ma senza cessione importanti sarebbe un'operazio… - Crocianius01 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Conferme dell'interessamento della #Juventus su Gianluca #Scamacca, ma senza cessione importanti sarebbe un'operazio… - AJGNewsOfficial : ?? Conferme dell'interessamento della #Juventus su Gianluca #Scamacca, ma senza cessione importanti sarebbe un'opera… - ilPellicano_ : Ve la giro come mi è arrivata,In occasione della Supercoppa Italiana contro la Juventus, Socios sostituirà il logo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus conferme

Juventus News 24

La scorsa giornata ha datoad entrambe queste indicazioni. Laha ottenuto una bella vittoria per 0 - 2 a Bologna , passo avanti che potrebbe essere importante nell'inseguimento ...Diretta/ EmpoliPrimavera (risultato finale 1 - 2): gran colpo bianconero! Un ex è pure ... grande campionato per Aurelio Andreazzoli, anche qui tuttavia servirannoimportanti in un ...CALCIO - I tifosi della Juventus in questo momento si godono le prestazioni di un calciatore che sembrava ormai un esubero nella rosa bianconera: se con Pirlo e ...In estate ci sarà una vera e propria asta per Lorenzo Lucca, che interessa alla Juventus e ai top club di Serie A È quello di Lorenzo Lucca: attaccante del Pisa che piace molto alla Juve e ad altre bi ...