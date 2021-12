GF Vip | Alessandro Basciano senza freni | la sua classifica delle donne

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La new-entry al Gf vip,, cerca una compagna, o almeno così lascia intendere la piega che sembra assumere la sua condotta nella Casa. L’ex Uomini epalesa infatti un certo interesse nei riguardi di alcune coinquiline vip. Non a caso, in una confidenza eccezionale registrata con il conduttore Alfonso Signorini,ora ammette di sentirsi colpito da tre concorrenti del gioco e per motivi tra loro diversi. GF Vip, nella notte Gianmaria scarica Sophie (e corre da Soleil) Stufo dei tentennamenti della modella, Gianmaria Antinolfi ha deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione Gf vip,alla ricerca di un amore Dopo aver ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - infoitcultura : GF Vip 6, Alessandro Basciano attacca Alex Belli: 'Pensa a tua moglie' - infoitcultura : Gf Vip, Soleil e Alessandro dormono avvinghiati: la confessione choc - infoitcultura : Gf Vip, Alessandro Basciano sorprende tutti: «Soleil, Sophie o Jessica? Ecco la mia scelta» - infoitcultura : GF Vip 6, Soleil provoca Alessandro | Sculetta in continuazione davanti a lui -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

Per farlo, si sono diretti nella camera privata che il Grande Fratelloha messo a disposizione ... Manila Nazzaro "Basciano ha una missione"/ "Rompere le pal*e a Gianmaria!" Parlando con ...Bello e...rifatto! Il nuovo concorrente del GFBasciano, è finito nella bufera mediatica per la frase di Alex Belli durante la puntata di ieri. L'attore , dopo le frecciatine lanciate via social all'attuale gieffino, ha rincarato ...L'influencer crede che l'entrata di Alessandro abbia fatto vacillare le certezze di Sophie e si confronta con Giacomo ...Noto è che Alessandro abbia stabilito subito una conoscenza lampo con la Sorge tanto da dormire persino insieme avvinghiati, l’uno all’altra. Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi so ...