F1 | l’Audi si avvicina al Circus | un nuovo importante marchio in entrata

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stefano Domenicali, CEO di F1, ha sempre parlato di unaperto a nuovi marchi che possano rendere i GP appassionanti e incerti. Ebbene, sembrerebbe che un altrobrand dell’automobilismo mondiale sia prossimo a entrare in F1. Il riferimento è al. La celebre azienda di Ingolstadt ha reso nota la propria volontà di essere parte dei giochi, al termine di una riunione tenutasi il 15 dicembre in occasione del Consiglio Mondiale del Motorsport. Stando a quanto riportato da RaceFans.net, Audi avrebbe inviato una lettera firmata da Markus Duesmann, CEO della Casa tedesca, e da Oliver Hofmann, membro del Consiglio di Amministrazione, alla FIA, con l’intento di congratularsi con Jean Todt, presidente uscente, per un finale di stagione giudicato spettacolare. I più maliziosi possono leggere dietro questo messaggio una sorta ...