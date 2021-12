Emilio Solfrizzi, chi sono i figli Francesca e Luca: “Abbiamo un rapporto speciale” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I figli di Emilio Solfrizzi e Renata Del Turco si chiamano Francesca e Luca e sono nati dal grande amore tra i due genitori, ossia da uno degli attori più famosi ed amati di tutta Italia e la responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico Tecnopolis di Bari. I due ragazzi, sulla cui età non ci sono informazioni a riguardo all’interno del mondo del web, sono cresciuti con un’educazione e dei valori sicuramente importanti…e con un papà speciale. Riguardo proprio alla loro educazione l’uomo ha avuto modo di parlarne qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Repubblica: ecco che cos’ha detto a riguardo, svelando un retroscena inaspettato sul suo modo di educarli e renderli adulti consapevoli. Sull’educazione dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Idie Renata Del Turco si chiamanonati dal grande amore tra i due genitori, ossia da uno degli attori più famosi ed amati di tutta Italia e la responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico Tecnopolis di Bari. I due ragazzi, sulla cui età non ciinformazioni a riguardo all’interno del mondo del web,cresciuti con un’educazione e dei valori sicuramente importanti…e con un papà. Riguardo proprio alla loro educazione l’uomo ha avuto modo di parlarne qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Repubblica: ecco che cos’ha detto a riguardo, svelando un retroscena inaspettato sul suo modo di educarli e renderli adulti consapevoli. Sull’educazione dei ...

Advertising

altrogiornorai1 : Emilio Solfrizzi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - iris_simpkins46 : Oppure potrebbero fare come in Sei forte maestro (con un grande immenso Emilio Solfrizzi) dove ogni episodio era in… - imdemiv : Biagio mi ricorda troppo Emilio Solfrizzi in Selvaggi. #GFvip - Nazione_Pistoia : Emilio Solfrizzi è 'Il malato immaginario' -