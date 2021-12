Ecco quanti sono i no vax ricoverati per Covid nella sola Lombardia: i numeri forniti dal governatore Fontana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un intervento a “Buongiorno” su Skytg24, il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto sottolineare che molti dei nuovi infetti non si sono mai sottoposti alla vaccinazione: “Le persone non vaccinate neoinfettate sono superiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax che sono infettate”. Inoltre, il governatore ha voluto ricordare che un anno fa la regione era in zona rossa e che “gli ospedali erano sotto una pressione indicibile. Oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora sotto controllo“. Continua poi Fontana spiegando che per il momento in Lombardia due indici su tre, cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un intervento a “Buongiorno” su Skytg24, il Presidente dellaAttilioha voluto sottolineare che molti dei nuovi infetti non simai sottoposti alla vaccinazione: “Le persone non vaccinate neoinfettatesuperiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax cheinfettate”. Inoltre, ilha voluto ricordare che un anno fa la regione era in zona rossa e che “gli ospedali erano sotto una pressione indicibile. Oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora sotto controllo“. Continua poispiegando che per il momento indue indici su tre, cioè ...

