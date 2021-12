Dolore toracico acuto e Pronto soccorso | diagnosi più veloce e precisa con il nuovo esame TC del San Raffaele

Advertising

LuigiF97101292 : RT @ChanceGardiner: Donna di 22 anni Un giorno dopo la 2a dose Moderna: forte dolore toracico retrosternale e mancanza di respiro. ? Mi… - iq_196 : RT @ChanceGardiner: Donna di 22 anni Un giorno dopo la 2a dose Moderna: forte dolore toracico retrosternale e mancanza di respiro. ? Mi… - iq_196 : RT @ChanceGardiner: Uomo di 23 anni Dopo la 2a dose Pfizer: Febbre e dolore toracico ? Miocardite 'I medici devono essere consapevoli… - VinzDeCarlo1 : Donna di 22 anni Un giorno dopo la 2a dose Moderna: forte dolore toracico retrosternale e mancanza di respiro.… - VinzDeCarlo1 : Uomo di 23 anni Dopo la 2a dose Pfizer: Febbre e dolore toracico ? Miocardite 'I medici devono essere consape… -

Una nuova tecnologia aumenta tra il 50 e il 90% la capacità di diagnosi per chi arriva al Pronto soccorso con unacuto . Si tratta di un innovativo protocollo ideato dai medici e ricercatori dell' ospedale San Raffaele di Milano per interpretare con maggior precisione la causa di quel, la ...Ilrappresenta la prima causa di accesso al Pronto Soccorso nel mondo occidentale e può essere la spia di numerose patologie, talvolta difficilmente distinguibili, soprattutto in ...L'innovativa tecnologia sviluppata per la prima volta dai ricercatori dell'Ircss dell'ospedale milanese migliora la capacità di diagnosi permettendo di intervenire con efficacia e tempestività ...(2° pagina) (Torna alla 1° pagina..) come afferma l’editoriale che ha accompagnato la pubblicazione dello studio sulla prestigiosa rivista Radiology. La ricerca è stata svolta sotto il coordinamento d ...