Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Sofia Goggia seconda a -115 da Shiffrin (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 7502. Sofia Goggia (Italia) 635 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 4354. Federica Brignone (Italia) 342 5. Sara Hector (Svezia) 338 6. Breezy Johnson (USA) 322 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 317 8. Lara Gut (Svizzera) 298 9. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 28510. Elena Curtoni (Italia) 276 Classifica Coppa DEL Mondo SUPERGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela Shiffrin (USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180 Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 7502.(Italia) 635 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 4354. Federica Brignone (Italia) 342 5. Sara Hector (Svezia) 338 6. Breezy Johnson (USA) 322 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 317 8. Lara Gut (Svizzera) 298 9. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 28510. Elena Curtoni (Italia) 276DELSUPERGIGANTE 1.(Italia) 3202. Federica Brignone (Italia) 2273. Elena Curtoni (Italia) 216 4. Mikaela(USA) 205 5. Lara Gut (Svizzera) 180DEL ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - BodoBarolo : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - samdiamante73 : RT @Coninews: 5 vittorie stagionali, la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo e i pettorali rossi di discesa e superG. ??… - Marmarescobar : RT @Eurosport_IT: Mikaela Shiffrin in Coppa del Mondo: ?? 72 vittorie (2ª nella classifica all-time) ?? 113 podi (5ª nella classifica all-… - stefano_zz : RT @Eurosport_IT: Mikaela Shiffrin in Coppa del Mondo: ?? 72 vittorie (2ª nella classifica all-time) ?? 113 podi (5ª nella classifica all-… -