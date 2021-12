Calcio in testa a un compagno: l’esultanza di Balotelli dopo il gol contro il Galatasaray [VIDEO] (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Balotelli non è mai banale e riesce sempre a far discutere. L’attaccante è impegnato con la maglia dell’Adana, il club turco è in risalita e l’ex Inter e Milan è sicuramente un protagonista, l’obiettivo è quello di convincere Mancini in vista delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Nell’ultima partita è arrivato un successo contro il Galatasaray con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Yunus Akgun. L’attaccante italiano ha fatto molto discutere per la ‘celebrazione’ in occasione del gol realizzato da Akgun. SuperMario ha deciso di sferrare un Calcio in testa al compagno, un gesto sicuramente senza cattiveria e che ricorda quello di Ibrahimovic a Cassano durante un’intervista. Mario Balotelli gratulerar Yunus Akgün ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marionon è mai banale e riesce sempre a far discutere. L’attaccante è impegnato con la maglia dell’Adana, il club turco è in risalita e l’ex Inter e Milan è sicuramente un protagonista, l’obiettivo è quello di convincere Mancini in vista delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Nell’ultima partita è arrivato un successoilcon il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Yunus Akgun. L’attaccante italiano ha fatto molto discutere per la ‘celebrazione’ in occasione del gol realizzato da Akgun. SuperMario ha deciso di sferrare uninal, un gesto sicuramente senza cattiveria e che ricorda quello di Ibrahimovic a Cassano durante un’intervista. Mariogratulerar Yunus Akgün ...

