Arantxa Sanchez | l’inventrice del “vamos!” | «Quando ho cominciato cacciavano le donne dal campo perché serviva ai maschi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Aránzazu Isabel Maria Sánchez Vicario, per tutti. La prima grande tennista di Spagna, forse la più grande. Capace in un solo anno, il 1994, di vincere Roland Garros e US Open, finalista in Australia, numero 1 al mondo. E’ un manifesto ambulante di tennista, donna, di estremo successo, con tutti i fantasmi e gli stravolgimenti che una carriera così si porta appresso. E’ leidel ““, l’esultanza iconica del tennis: “Sì, ma dovevo brevettarlo. Peccato che non l’abbia fattoora lo usano altri e se la stanno cavando molto bene. Anche Nadal”. El Mundo l’ha intervistata scavando fin dove ha potuto. “Il tennis funziona come l’onda del surf che sale e scende sempre,sei insei come i gladiatori del Circo Romano, dimentichi tutto e devi ...