Alessandro Borghi | «Io e la sindrome di Turette»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'attore, protagonista di Supereroi dal 23 dicembre al cinema, ha raccontato la malattia, la diagnosi e come si convive: «A lungo ho pensato di avere dei tic. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho»

Advertising

Scintilla0374 : Mi auguro per questo Natale (si sono molto umile…) che Alessandro Borghi legga ciò che gli ho scritto in privato. @AleBorghi_ - zazoomblog : “Ho la sindrome di Tourette” la rivelazione di Alessandro Borghi - #sindrome #Tourette” #rivelazione - Shining__Star94 : @kannavakkiuola @francyconlak Scusate se mi intrometto, nella sua bio di IG è indicata la Planetfilm che è l'agenzi… - Novella_2000 : Alessandro Borghi confessa di avere la Sindrome di Tourette: di cosa si tratta - infoitcultura : Alessandro Borghi: “Ho la sindrome di Tourette. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Borghi

/ "Sindrome Tourette? Ho spasmi e soffio, ma non è più un problema" ANNALISA MINETTI E IL SUO PROGETTO MUSICALE IO TALENT EUROPA In conclusione di intervista ha parlato del suo ...e i sintomi della sindrome di Tourette: "Soffro di spasmi o mi soffio sulle dita" Il celebre attore ha raccontato di soffrire di una malattia neurologica che lo porta ad avere ...Raccontare apertamente di soffrire di una patologia non è da tutti. Soprattutto quando sei un attore di successo, considerato un sex symbol tra i più richiesti del momento. Ma Alessandro Borghi, 35 an ...In una lunga intervista al Corriere della Sera, Alessandro Borghi ha svelato di avere la sindrome di Tourette: ecco le sue parole.